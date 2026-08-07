Negociação entre Flamengo e Luiz Henrique trava por Boto ir além do teto estabelecido por Bap

A tentativa do Flamengo em contratar Luiz Henrique, do Zenit, chegou a um entrave importante. Os clubes chegaram a avançar por um acordo financeiro, tiveram o sinal positivo do jogador, mas houve um problema novo.

A proposta rubro-negra foi de de 30 milhões de euros (R$ 177 milhões) fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) previstos em bônus. Esse foi o acordo costurado pelo diretor de futebol José Boto. O clube não formalizou a proposta no papel porque tem por hábito só fazer essa parte da documentação oficial quando tudo está acordado entre as partes.

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Em seguida, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Fla, travou o acerto com a alegação de que não teria como liberar mais dinheiro que o oferecido por Thiago Almada, algo em torno de 20 e 25 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões).

Luiz Henrique é um sonho antigo do Flamengo. Desde antes de negociar com o Botafogo, o jogador chegou a receber dirigentes do clube na Espanha e gostou do projeto na gestão Rodolfo Landim. Naquele momento, porém, o clube não tinha como exercer a compra e o rival chegou com valores altos. Desde então, ele nunca saiu dos planos.