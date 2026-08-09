Capitão do Coritiba cai em acesso ao vestiário após comemorar gol anulado

Zagueiro do Coritiba comemora gol, cai em túnel do estádio e ainda vê lance ser anulado - Foto: Reprodução/CazéTV

Zagueiro do Coritiba comemora gol, cai em túnel do estádio e ainda vê lance ser anulado - Foto: Reprodução/CazéTV

O zagueiro Jacy, capitão do Coritiba, protagonizou uma cena inusitada no último sábado (8), no Couto Pereira, em Curitiba. Após marcar um gol de cabeça no fim do primeiro tempo, ele correu para comemorar com a torcida, saltou a placa de publicidade atrás do gol e caiu na entrada da escada de acesso ao túnel do vestiário visitante.

Ainda durante a comemoração, os companheiros de time chamaram o atendimento médico. Jacy reapareceu pouco depois, chegou a continuar festejando e foi atendido pelo departamento médico do clube. Depois da revisão do VAR, o gol dele foi anulado por impedimento.

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O jogador permaneceu em campo até o fim do primeiro tempo e ainda voltou para a etapa final, mas saiu logo aos três minutos, com dores no tornozelo direito provocadas pela queda. No lugar dele, entrou o zagueiro Rodrigo Moledo. No banco, Jacy apareceu com gelo na região.

Em entrevista à CazéTV após a partida, ele minimizou a lesão e disse que torceu o pé, que a região está dolorida, mas que está bem.

"Zagueiro nunca marca gol. Aí quando marca, acabei me empolgando", afirmou.

Apesar do gol anulado, o Coritiba venceu a Chapecoense por 2 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiago Cóser e Pedro Rocha marcaram os gols que foram validados.

O caso não foi inédito no estádio. Em 2014, o atacante camaronês Joel também ultrapassou a placa de publicidade durante a comemoração de um gol do Coritiba e caiu no mesmo acesso aos vestiários.





Reprodução/CazéTV