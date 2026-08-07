Sósia de Vini Jr faz harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque
Gabriel Damaceno, de 29 anos, esteve um clínica estética em São Paulo, onde passou pelo procedimento
Sósia de Vini Jr há cerca de três anos, Gabriel Damaceno resolveu passar pela harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque do Real Madrid, que passou por um procedimento semelhante no mês passado.
Gabriel esteve em uma clínica em São Paulo, conhecida por realizar o procedimento em famosos como Humberto Martins, Sérgio Mallandro, e Rafael Cardoso para realizar o processo.
Assim como o atacante, Gabriel aplicou botox e realizou procedimentos como preenchimento de queixo e mandíbula. Aos 29 anos, o sósia é morador da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e faz sucesso nas redes sociais, onde soma mais de 680 mil seguidores.
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