Sósia de Vini Jr faz harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque

Gabriel Damaceno, sócia de Vini Jr, faz harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gabriel Damaceno, sócia de Vini Jr, faz harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sósia de Vini Jr há cerca de três anos, Gabriel Damaceno resolveu passar pela harmonização facial para ficar ainda mais parecido com o craque do Real Madrid, que passou por um procedimento semelhante no mês passado.

Gabriel esteve em uma clínica em São Paulo, conhecida por realizar o procedimento em famosos como Humberto Martins, Sérgio Mallandro, e Rafael Cardoso para realizar o processo.

Assim como o atacante, Gabriel aplicou botox e realizou procedimentos como preenchimento de queixo e mandíbula. Aos 29 anos, o sósia é morador da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e faz sucesso nas redes sociais, onde soma mais de 680 mil seguidores.

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