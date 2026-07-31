Franco Baresi, ídolo do futebol italiano, morre aos 66 anos

O futebol perdeu uma de suas grandes lendas. Franco Baresi, ex-zagueiro que fez história com as camisas da seleção italiana e do Milan, morreu aos 66 anos. O clube rossonero publicou uma homenagem ao ídolo nas redes sociais nesta sexta-feira (31).

"A história do Milan está em lágrimas pela perda de Franco Baresi. Seu exemplo e sua grandeza humana serão, para sempre, assim como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube", diz a publicação.

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Em 2025, Baresi passou por um procedimento cirúrgico para retirar um nódulo no pulmão. Nos últimos dias, porém, seu estado de saúde se agravou, e o ex-jogador precisou ser internado devido a complicações.

Na última quarta-feira (29), chegaram a circular boatos sobre a morte do ex-defensor, mas, na ocasião, o Milan desmentiu a informação.

Jogadores e a comissão técnica do Milan prestaram uma homenagem a Baresi durante a pré-temporada da equipe na Austrália. O elenco fez um minuto de silêncio ao redor de uma camisa com o número 6, eternizado pelo ex-zagueiro e aposentado pelo clube após sua aposentadoria.

Baresi disputou 719 partidas pelo Milan e conquistou três títulos da Liga dos Campeões, duas Copas Intercontinentais, seis Campeonatos Italianos, três Supercopas da UEFA e quatro Supercopas da Itália.

Pela seleção italiana, fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha.