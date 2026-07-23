CET-Rio altera trânsito para Flamengo x São Paulo no Maracanã neste domingo (26/07)

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras - Foto: Divulgação CET/Rio

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras - Foto: Divulgação CET/Rio

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) irá implantar uma operação de trânsito neste domingo (26/07) para o jogo entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 18h30, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 15h30. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

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Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Interdições

Das 15h30 às 22h30

- Rua Professor Eurico Rabelo.

- Rua Artur Menezes.

- Rua Conselheiro Olegário.

- Rua Isidro de Figueiredo.

- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo.

- Avenida Rei Pelé, duas faixas no sentido Centro, a partir da avenida Professor Manoel de Abreu até a altura do Museu do Índio.

- Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a avenida Rei Pelé e a rua São Francisco Xavier.

- Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos.

- Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.

- Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.

- Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

Proibição de estacionamento

Das 10h às 22h30:

- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

- Rua Isidro de Figueiredo.

- Rua Artur Menezes.

- Rua Conselheiro Olegário.

- Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

Rotas alternativas

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.