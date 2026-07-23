CET-Rio altera trânsito para Flamengo x São Paulo no Maracanã neste domingo (26/07)
Interdições no entorno do estádio começam às 15h30 e haverá proibição de estacionamento em diversas vias da região a partir das 10h
A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) irá implantar uma operação de trânsito neste domingo (26/07) para o jogo entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 18h30, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 15h30. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.
O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.
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Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.
Interdições
Das 15h30 às 22h30
- Rua Professor Eurico Rabelo.
- Rua Artur Menezes.
- Rua Conselheiro Olegário.
- Rua Isidro de Figueiredo.
- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo.
- Avenida Rei Pelé, duas faixas no sentido Centro, a partir da avenida Professor Manoel de Abreu até a altura do Museu do Índio.
- Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a avenida Rei Pelé e a rua São Francisco Xavier.
- Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos.
- Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.
- Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.
- Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.
Proibição de estacionamento
Das 10h às 22h30:
- Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.
- Rua Isidro de Figueiredo.
- Rua Artur Menezes.
- Rua Conselheiro Olegário.
- Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.
Rotas alternativas
Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:
Provenientes do Centro e Zona Sul
-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;
-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;
-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.
Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.
Provenientes do Grande Méier
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.