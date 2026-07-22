Flamengo encara a Chapecoense fora de casa no retorno ao Campeonato Brasileiro

Flamengo encerrou a intertemporada invicto e agora volta as atenções para a disputa do Brasileirão - Foto: Divulgação/ Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo encerrou a intertemporada invicto e agora volta as atenções para a disputa do Brasileirão - Foto: Divulgação/ Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo volta a disputar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22), às 21h30, quando enfrenta o último colocado, a equipe da Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada da competição.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro disputou quatro amistosos contra adversários internacionais e terminou invicto, com três vitórias e um empate. Três dessas partidas foram válidas pelo Troféu do Algarve, torneio amistoso realizado em Portugal, no qual a equipe conquistou o título.

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Agora, o time comandado por Leonardo Jardim volta as atenções para o Brasileirão. O Flamengo ocupa a segunda colocação, com 34 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras, que soma 41. A equipe paulista também entra em campo nesta quarta-feira, quando visita o Coritiba.

Para o duelo contra a Chapecoense, o Fla conta com o retorno de Arrascaeta, que ficou quase três meses afastado após sofrer uma lesão na clavícula no fim de abril, durante a partida contra o Estudiantes, pela Libertadores. Além disso, o meia fraturou a panturrilha durante um treino da seleção uruguaia na Copa do Mundo, desfalcando a equipe nacional.

Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo, Varela e Plata, que disputaram o Mundial, também viajaram com a delegação. O clube carioca, no entanto, ainda não terá força máxima, já que Luiz Araújo, Léo Ortiz e Lucas Paquetá seguem em recuperação de lesões.

De La Cruz, por sua vez, será preservado por causa do gramado sintético da Arena Condá. O meia costuma ser poupado em partidas disputadas em campos artificiais devido a um quadro de dores crônicas no joelho. Já Carrascal cumpre suspensão.

A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere.

Confira a provável escalação do Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata, Bruno Henrique e Pedro.