Após 36 anos, Copa volta a reunir apenas campeões mundiais nas semifinais do torneio

Desde 1990, na Itália, uma Copa do Mundo não reunia quatro campeões mundiais nas semifinais do torneio. Juntos, Argentina (3), Inglaterra (1), França (2) e Espanha (1), acumulam sete títulos, o que representa um terço das conquistas de 22 edições do torneio.

O primeiro finalista será conhecido nessa terça-feira (14), no duelo entre franceses e espanhóis que ocorre em Dallas, a partir das 16 horas. Já na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra se enfrentam no mesmo horário, em Atlanta.

Enquanto os hermanos, atuais campeões do mundo, tentam o inédito bicampeonato em sequência, os ingleses chegam a essa fase do torneio pela primeira vez desde o único título do país na Copa do Mundo de 1966.

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Já a França, vem de uma sequência histórica de se classificar para três semifinais seguidas de mundiais, sendo campeã do mundo em 2018 e vice em 2022. Apenas Brasil e Alemanha, também conseguiram realizar tal feito.

Enquanto isso, a Espanha volta a uma semifinal de Copa pela primeira vez desde a conquista do torneio em 2010.

Aliás, é a primeira vez que os semifinalistas figuram nas quatro primeiras colocações do ranking da Fifa, criado em 1992. Antes da Copa, a Argentina liderava a lista, mas foi ultrapassada pela França, que ganhou duas posições durante a competição. A Espanha caiu de segundo para terceiro, também ao longo do mundial, e a Inglaterra não saiu do quarto lugar.

A grande final da Copa do Mundo será disputada no domingo, 19 de julho, às 16 horas da tarde.