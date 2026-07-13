Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,12 | Euro R$ 5,8373
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Isaquias Queiroz conquista ouro no Pan-Americano de Canoagem em Montreal

Campeão olímpico vence a prova do C1 1000 metros com o tempo de 3min49s58 e garante o primeiro ouro do Brasil na competição disputada no Canadá

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 21:43
Isaquias confirmou favoritismo e venceu sua principal prova
Isaquias confirmou favoritismo e venceu sua principal prova -

Isaquias Queiroz voltou ao lugar mais alto do pódio nesta segunda-feira (13). O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros do Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, realizado em Montreal, no Canadá, ao completar a final em 3min49s58.

Principal nome da delegação brasileira, Isaquias confirmou o favoritismo e assegurou o primeiro título do Brasil na competição continental. Antes da decisão, o canoísta já havia avançado à final ao vencer sua bateria classificatória com o tempo de 3min59s31.

Além do ouro de Isaquias, o Brasil também subiu ao pódio com Valdenice Conceição, medalhista de bronze na prova do C1 200 metros feminino, ampliando a participação brasileira no primeiro dia de disputas em Montreal.

Brasil começa o Pan-Americano com duas medalhas

O desempenho de Isaquias Queiroz e Valdenice Conceição garantiu um início positivo para a delegação brasileira no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. A competição reúne atletas de diversos países das Américas em Montreal e faz parte do calendário internacional da modalidade.

Tags:

Isaquias Queiroz

Matérias Relacionadas