Isaquias Queiroz conquista ouro no Pan-Americano de Canoagem em Montreal

Isaquias Queiroz voltou ao lugar mais alto do pódio nesta segunda-feira (13). O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros do Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, realizado em Montreal, no Canadá, ao completar a final em 3min49s58.

Principal nome da delegação brasileira, Isaquias confirmou o favoritismo e assegurou o primeiro título do Brasil na competição continental. Antes da decisão, o canoísta já havia avançado à final ao vencer sua bateria classificatória com o tempo de 3min59s31.

Além do ouro de Isaquias, o Brasil também subiu ao pódio com Valdenice Conceição, medalhista de bronze na prova do C1 200 metros feminino, ampliando a participação brasileira no primeiro dia de disputas em Montreal.

Brasil começa o Pan-Americano com duas medalhas

O desempenho de Isaquias Queiroz e Valdenice Conceição garantiu um início positivo para a delegação brasileira no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. A competição reúne atletas de diversos países das Américas em Montreal e faz parte do calendário internacional da modalidade.