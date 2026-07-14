Justiça anula entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo após recurso do Flamengo

A disputa pela posse da Taça das Bolinhas ganhou um novo capítulo. O Flamengo informou, nesta segunda-feira (13), que conseguiu derrubar a decisão judicial que autorizava a entrega do troféu ao São Paulo. A medida foi tomada pela 12ª Vara Cível de São Paulo após o clube recorrer da decisão.

Caberá à Justiça Federal do Rio de Janeiro decidir quem ficará, em definitivo, com a taça. Até que haja uma definição, o troféu permanecerá guardado pela Caixa Econômica Federal.

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Em nota, o Rubro-Negro afirmou acreditar que a decisão final confirmará seu direito sobre o troféu.

A Taça das Bolinhas foi criada em 1975 pela então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) como um reconhecimento ao primeiro clube que conquistasse cinco títulos do Campeonato Brasileiro em edições alternadas ou três de forma consecutiva.

A polêmica envolve o Campeonato Brasileiro de 1987. O Flamengo defende que é o legitimo campeão daquela edição, que seria sua quarta conquista. Nesse caso, com o título do Brasileiro de 1992, o flamengo somaria cinco títulos nacionais. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 2018, que o Sport é o único campeão da edição de 87.

Com essa decisão, o São Paulo passou a ser considerado o primeiro clube a atingir a marca de cinco conquistas nacionais, feito alcançado em 2007 sob o comando de Muricy Ramalho.

Nota do Flamengo na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a decisão da Justiça Federal de São Paulo que determinava a entrega da "Taça das Bolinhas" ao São Paulo Futebol Clube foi reconsiderada nesta segunda-feira (13/07), após recurso interposto pelo Flamengo.

Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e indeferiu o pedido do São Paulo, reconhecendo que a competência para decidir sobre a destinação da Taça é da Justiça do Rio de Janeiro.

A Taça das Bolinhas permanece, portanto, sob depósito da Caixa Econômica Federal, exatamente como determinado pela Justiça fluminense. O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu.