Fluminense encaminha renovação de Lucho Acosta até 2029 e blinda 'cérebro' da equipe

Lucho chegou ao Fluminense com certa desconfiança, mas se tornou um dos principais jogadores da posição no Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Lucho chegou ao Fluminense com certa desconfiança, mas se tornou um dos principais jogadores da posição no Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense deu um passo no planejamento para manter a espinha dorsal do elenco. A diretoria tricolor encaminhou a renovação de contrato do meia Lucho Acosta por mais uma temporada. O argentino, que tinha vínculo até o fim de 2028, deverá permanecer nas Laranjeiras até dezembro de 2029. A oficialização deve acontecer nos próximos dias.

A decisão é reflexo direto do desempenho do camisa 10 desde que chegou ao clube. Contratado em 2025 após passagem de destaque pelo FC Dallas, Lucho rapidamente assumiu a titularidade do setor ofensivo e se tornou uma das principais referências técnicas da equipe comandada por Luis Zubeldía.

Os números ajudam a explicar a valorização. Desde a estreia pelo Tricolor, o argentino soma 45 partidas, oito gols e 11 assistências, participando diretamente de 19 gols. Entre os meias do elenco, é o principal articulador das jogadas ofensivas.

Na temporada de 2026, Lucho manteve o alto nível de atuação. Até o momento, disputou 27 jogos, marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

Além dos números, o argentino ganhou prestígio pela regularidade. A capacidade de controlar o ritmo das partidas, encontrar passes entre linhas e aparecer na área adversária transformou o meia em um dos jogadores mais influentes do futebol brasileiro desde sua chegada ao clube.