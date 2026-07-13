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Fluminense encaminha renovação de Lucho Acosta até 2029 e blinda 'cérebro' da equipe

Argentino venceu 'batalha'com Ganso pela armação do Tricolor e hoje é considerado titular absoluto da equipe

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 19:54
Lucho chegou ao Fluminense com certa desconfiança, mas se tornou um dos principais jogadores da posição no Brasil
Lucho chegou ao Fluminense com certa desconfiança, mas se tornou um dos principais jogadores da posição no Brasil -

O Fluminense deu um passo no planejamento para manter a espinha dorsal do elenco. A diretoria tricolor encaminhou a renovação de contrato do meia Lucho Acosta por mais uma temporada. O argentino, que tinha vínculo até o fim de 2028, deverá permanecer nas Laranjeiras até dezembro de 2029. A oficialização deve acontecer nos próximos dias.

A decisão é reflexo direto do desempenho do camisa 10 desde que chegou ao clube. Contratado em 2025 após passagem de destaque pelo FC Dallas, Lucho rapidamente assumiu a titularidade do setor ofensivo e se tornou uma das principais referências técnicas da equipe comandada por Luis Zubeldía.

Os números ajudam a explicar a valorização. Desde a estreia pelo Tricolor, o argentino soma 45 partidas, oito gols e 11 assistências, participando diretamente de 19 gols. Entre os meias do elenco, é o principal articulador das jogadas ofensivas.

Na temporada de 2026, Lucho manteve o alto nível de atuação. Até o momento, disputou 27 jogos, marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

Além dos números, o argentino ganhou prestígio pela regularidade. A capacidade de controlar o ritmo das partidas, encontrar passes entre linhas e aparecer na área adversária transformou o meia em um dos jogadores mais influentes do futebol brasileiro desde sua chegada ao clube.

Tags:

Fluminense Lucho Acosta

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