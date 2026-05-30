PSG bate Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

O Paris Saint-Germain se consagrou bicampeão da Champions, na tarde desse sábado (30), ao bater o Arsenal nas penalidades, após o empate em 1 a 1, no tempo normal. A partida aconteceu na Puskás Arena, na Hungria.

O Arsenal abriu o placar logo aos cinco minutos da etapa inicial com Havertz. Após o gol, a equipe inglesa passou a jogar mais recuada se defendendo e tentando sair no contra ataque, mas tinha muita dificuldade para criar jogadas devido a forte marcação do time francês.

A posse de bola ficava a maior parte do tempo com o time do PSG, que tentava furar a defesa inglesa mas não tinha sucesso. O Arsenal vinha se defendendo muito bem e impedindo o time francês de finalizar no gol, até que na segunda etapa, Kvaratskhelia caiu dentro da área e o juiz marcou pênalti. Dembele cobrou e deixou tudo igual.

Leia também:

Botafogo e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão nesse sábado (30)



Avião de pequeno porte cai sobre casa em Nova Iguaçu e piloto morre



O jogo foi ficando cada vez mais tenso com jogadores de ambos os lados fazendo faltas táticas para impedir que um gol fosse marcado.

Após 90 minutos e mais o tempo da prorrogação, a partida foi para os pênaltis.

Nuno Gomes perdeu sua cobrança pelo PSG, mas Eze e Gabriel Magalhães chutaram para fora, consagrando assim, o Paris Saint-Germain como bicampeão da competição.

O clube francês que nunca tinha ganhado a Champions League na história, ano passado venceu pela primeira e na temporada seguinte levantou novamente a 'orelhuda'.