Flamengo encara o Coritiba, defendendo invencibilidade como mandante

Como mandante, o Flamengo não perde para o Coxa desde 2015 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Como mandante, o Flamengo não perde para o Coxa desde 2015 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã, neste sábado (30), às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes vão defender uma longa invencibilidade contra a equipe do Paraná. Como mandante, o Flamengo não perde para o Coxa desde 2015.

Na ocasião da última derrota, porém, a partida foi disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Desde então, são cinco vitórias e um empate, com o aproveitamento de 88,8% durante este período.

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A última vitória do Coritiba contra o Flamengo jogando no Rio de Janeiro foi no Campeonato Brasileiro de 2001, por 1 a 0, na oitava rodada da fase inicial, quando o campeonato ainda não era por pontos corridos.

No encontro deste sábado (30), o Flamengo joga para se recuperar da última rodada, quando perdeu dentro de casa para o líder Palmeiras por 3 a 0. Já o Coritiba ocupa a sexta posição e vem embalado de duas vitórias seguidas, contra o Santos (3 a 0) e Bahia (3 a 2).