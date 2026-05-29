Ancelotti dá primeiras pistas do time titular para o amistoso contra o Panamá

Neymar esteve no campo para acompanhar a atividade do restante do grupo nesta sexta (29), na Granja Comary - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Neymar esteve no campo para acompanhar a atividade do restante do grupo nesta sexta (29), na Granja Comary - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deu nesta sexta-feira (29) os primeiros indícios da equipe que pretende utilizar no amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, marcado para domingo (31), no Maracanã. Durante o treinamento realizado na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador italiano escalou a seguinte formação:

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Jr. e Luiz Henrique.

A equipe representa o primeiro esboço do time titular para o compromisso diante dos panamenhos e se aproxima bastante da formação considerada ideal por Ancelotti para a estreia do Brasil no Mundial, contra Marrocos, no dia 13 de junho.

A principal diferença em relação ao time considerado ideal está no setor defensivo. Quando todos os atletas estiverem disponíveis, a tendência é que Marquinhos e Gabriel Magalhães assumam as vagas na zaga. Ambos, assim como Gabriel Martinelli, ainda não se apresentaram à Seleção por estarem envolvidos na final da Champions League entre Arsenal e PSG, neste sábado (30).

Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar não participou dos trabalhos com bola. O camisa 10 do Santos esteve no gramado apenas para acompanhar a atividade.

Apesar de ter montado uma equipe-base, Ancelotti promoveu diversas alterações ao longo do treinamento. O treinador observou alternativas no meio-campo, dando oportunidades a Fabinho e Danilo Santos, além de testar opções nas laterais com Ibañez e Douglas Santos.

A comissão técnica pretende utilizar o maior número possível de jogadores no amistoso contra o Panamá. O objetivo é distribuir a carga física do elenco e evitar desgaste excessivo neste início de trabalho sob o comando do italiano.

Entre os titulares utilizados no treinamento, a única situação que gera atenção especial é a de Bruno Guimarães. O volante do Newcastle apresenta um leve desgaste físico e segue sendo monitorado pelo departamento médico da Seleção.

Caso não reúna condições ideais para atuar, Danilo Santos surge como principal candidato à vaga.