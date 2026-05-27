Flamengo busca rejuvenescer o elenco para próxima janela

Dar um respiro ao elenco é a meta do Flamengo de Leonardo Jardim. O clube rubro-negro irá utilizar a janela do meio de ano com a pausa para a Copa do Mundo para procurar novas peças no mercado e definiu o perfil das contrações.

A diretoria definiu de que um dos objetivos para o elenco é diminuir a média de idade, que hoje beira os 29 anos. Por conta dessa característica do grupo, Leonardo Jardim tem adotado a estratégia de rodar o elenco entre partidas, para evitar sobrecarga e não estourar fisicamente os que tem maiores dificuldades físicas.

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O perfil das contratações é de jogadores com qualidade técnica, velocidade e saúde física. O foco começa na lateral esquerda, com o momento de baixa de Ayrton Lucas e o declínio físico de Alex Sandro aos 35 anos, que está negociando a renovação de seu contrato até o fim de 2027 com o clube.

Um volante também está nos planos. Atualmente, o clube tem, na posição, Evertton Araújo, de 23 anos, e De la Cruz, de 28, que não tem constância por conta de problemas físicos, Pulgar, de 32, que recebe sondagens de clubes europeus e norte-americanos, Jorginho, 34 e Saúl, de 31; e, por último, um centroavante para disputar posição com Pedro é visto com urgência pela diretoria.

O foco é em torno de jogadores de até 26 anos, procurando reduzir a média de idade, um possível ganho financeiro e um retorno técnico rápido.

O treinador português chegou em março ao clube e não teve uma pré-temporada junto da equipe. A ideia de Jardim é utilizar a pausa da Copa como um período de preparação e conhecer mais os jovens do Flamengo.

"É uma equipe campeã, mas não é um time jovem. Temos muitos jogadores acima de uma certa idade, e por isso às vezes temos que ter uma melhor gestão. Estamos olhando para o elenco à forma de criar soluções que permitam que a equipe seja mais competitiva, o campeonato é longo e precisamos de energia e saúde. Uma equipe tem que ter uma saúde bem regulamentada, principalmente com jogos de três em três dias", disse o treinador.

A última partida do Flamengo, antes da pausa para a Copa do Mundo, acontece no próximo sábado, no Maracanã, contra o Coritiba, às 16h. O clube terá 9 desfalques, a maioria por conta das convocações: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Carrascal. Jorginho teve uma fratura no dedão do pé direito na partida contra o Palmeiras no último sábado (23) e também é desfalque para o jogo.