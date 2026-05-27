Vini Jr promete voltar ao Flamengo: “Tenho que ganhar uma Libertadores”

"Tenho que ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem”, afirmou Vini Jr - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Tenho que ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem”, afirmou Vini Jr - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O atacante Vinícius Júnior, craque do Real Madrid e convocado para a Copa do Mundo, declarou em entrevista à Cazé TV, que sente saudades do clube carioca e que pretende retornar antes do fim da carreira.

Ao ser questionado sobre uma possível volta, Vini abriu o coração e disse que pretende retornar ainda novo para ganhar uma Libertadores da América, competição que o Rubro-Negro conquistou três vezes após sua saída do clube. A declaração foi dada após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Cusco, nesta terça-feira (27), no Maracanã.

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“Vou voltar. Não agora. Também não vou voltar tão velho assim. Estou com muita saudade do Flamengo. Aqui na Europa é muito tarde para acompanhar os jogos, mas eu vejo quando dá. Não volto nos próximos três ou quatro anos. Daqui nove anos já estaria muito velho. Tenho que ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem”, afirmou.

Apesar do desejo de voltar, Vini Jr disse estar focado no Real Madrid, e demonstrou tranquilidade ao falar sobre sua possível renovação.

“Vivo o presente pensando no futuro. Nunca me imaginei fora daqui. Aproveito cada momento porque é o clube dos meus sonhos. Sou um dos capitães mesmo sendo tão novo, algo que acontece poucas vezes na história. Não tenho pressa para renovar, tenho contrato até 2027. Estou tranquilo, o presidente confia em mim e eu confio nele”, comentou.