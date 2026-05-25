Jorginho sofre fratura e desfalca Flamengo na Libertadores

Jorginho, volante do Flamengo, sofreu uma fratura no dedão do pé direito e desfalcará a equipe contra o Cusco, na próxima terça-feira (26), pela Libertadores. Os exames foram feitos na manhã desta segunda-feira (25), onde mostraram o problema, que é a sexta fratura do clube no ano.

O Flamengo por meio das redes sociais fez um comunicado à imprensa para divulgar a lesão e falar sobre as outras fraturas e fez críticas em como a arbitragem trabalha entradas fortes nos lances. A suspeita é de que a falta que Jorginho sofreu de Andreas Pereira no começo do jogo, porém não está claro se foi essa falta que foi responsável pela lesão.

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Além da ausência no confronto contra o Cusco, o volante será avaliado para o jogo contra o Coritiba, no próximo sábado (29), e caso não tenha condições, será o décimo desfalque do clube para a partida, por conta de lesões, convocações para a Copa do Mundo e suspensões.

Leia a nota do Flamengo :

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.

Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.

Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.

Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026."