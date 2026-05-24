Atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley morre aos 22 anos

O influenciador fitness e atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley morreu aos 22 anos. A notícia foi divulgada pela Integralmédica, marca de suplementos patrocinadora do atleta, neste sábado (23). Ainda não foi informada a causa da morte.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a Integralmédica lamentou a morte do jovem e o descreveu como um dos nomes promissores da nova geração do fisiculturismo brasileiro.

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“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado”, escreveu a empresa, que aproveitou para ressaltar a relação próxima de Gabriel com colegas de treino, pessoas da equipe e fãs.

De acordo com a marca, Gabriel era inspiração para inúmeros jovens com conteúdos relacionados à disciplina, treino e estilo de vida fitness. Além disso, as homenagens resgataram momentos vividos junto com o atleta em centros de treinamento e eventos esportivos.

Ainda segundo a Integralmédica, o jovem também era conhecido pelo carinho com os fãs e atender os seguidores e estimular novos adeptos do fisiculturismo.

O jovem atleta se preparava para disputar o Musclecontest Brasil, em Curitiba (PR), considerada uma das maiores competições do esporte no país.

Mensagens de despedida e outras homenagens foram feitas por amigos, fãs e atletas nas redes sociais durante o dia.

Gabriel Ganley

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley se destacou nas redes sociais ao publicar vídeos sobre musculação, rotina fitness e preparação física. Por usar uma linguagem ligada aos jovens, conseguiu acumular 1,7 milhão de seguidores no Instagram.

Durante a adolescência, Gabriel fez lutas antes de praticar musculação, modalidade que construiu carreira. Na área acadêmica, estudou Educação Física por dois anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), época em que começou a postar os primeiros conteúdos nas redes sociais.

O jovem também foi competidor de Pokémon TCG, um jogo de cartas da franquia japonesa, e conseguiu ficar entre os oito melhores competidores na América Latina. Por causa do jogo, viajou para Indianápolis, nos Estados Unidos, onde disputou o campeonato mundial e se destacou como o brasileiro mais bem colocado.

No começo da carreira no fisiculturismo Gabriel chamou a atenção por defender a prática esportiva de forma natural, sem a utilização de anabolizantes. Nas primeiras competições que participou, entre 2023 e 2024, seguia essa proposta. Entretanto, no ano passado, admitiu para os seguidores que havia começado a usar anabolizantes e abordava o tema em seus conteúdos.

Ainda no ano passado, ele não pôde participar de uma competição por causa de um quadro de pneumonia. Este ano, se preparava para o Musclecontest Brasil, que ocorrerá em julho, em Curitiba. Nas redes sociais, os fãs falavam sobre a possibilidade de uma disputa contra o também influenciador Dudu Fit, em uma competição entre atletas naturais e hormonizados.