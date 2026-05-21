Conmebol concede vitória por W.O ao Flamengo pela partida contra Independiente Medellín

Após duas semanas do cancelamento da partida entre Flamengo e Independiente Medellín, na Colômbia, a Comissão Disciplinar da Conmebol decretou o W.O do clube colombiano e concedeu os três pontos para a equipe rubro-negra, nesta quinta-feira (21). O jogo que foi válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores foi interrompido por conta de protestos da torcida colombiana.

Com os três pontos do W.O, o Flamengo garantiu a primeira posição do grupo A, chegando aos 13 pontos. A vaga para o mata-mata já estava garantida após a vitória de 1 a 0 contra o Estudiantes, na última quarta (20), que garantiu a equipe rubro-negra se manter na disputa pela liderança geral da fase de grupos.

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O Independiente Medellín foi punido pela CONMEBOL com 5 partidas com portões fechados em competições da organização, dois jogos fora de casa sem torcida e uma multa de US$116 mil, aproximadamente R$ 582 mil. Segundo a CONMEBOL, o clube colombiano quebrou o artigo 24.2 do Código Disciplinar da organização, que quando a equipe for "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", a punição será W.O da partida.