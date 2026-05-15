Virginia e Vini Jr.: idas e vindas, rumores e término marcam relacionamento

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior iniciaram uma aproximação em julho de 2025, dois meses após a separação de Virginia com o cantor Zé Felipe, quando ela participou da festa de aniversário do jogador no Rio de Janeiro.

Em setembro, a empresária visitou o estádio do Real Madrid, clube onde Vini atua como atacante. Depois, os dois foram fotografados juntos após uma partida no Santiago Bernabéu, na Espanha. As especulações aumentaram após registros do casal em uma dancinha no TikTok, mas o relacionamento foi interrompido após o vazamento de mensagens atribuídas ao jogador com outra mulher, em que combinava encontros e trocava elogios.

Na época, Vini Jr. se pronunciou, lamentando o ocorrido e afirmando que existia uma conexão sincera entre eles. Já Virginia demonstrou intenção de reaproximação e viajou pela quarta vez a Madri em cinco meses.

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Com isso, os dois voltaram a se aproximar. Virginia passou a conviver com familiares do jogador e chegou a convidar alguns deles para o aniversário da filha, Maria Flor. Em outubro, viajou novamente à Espanha para selar a reconciliação, e o casal chegou a viajar com amigos para Mônaco, onde Vini pediu Virginia em namoro, o primeiro relacionamento assumido publicamente pelo jogador. A partir daí, Virginia passou a acompanhar mais a rotina do atleta, dividindo seu tempo entre Madri, Goiânia e São Paulo.

Rumores de término

Os primeiros rumores de crise surgiram em abril, após mudanças no comportamento do casal nas redes sociais. O apagamento de uma publicação por Vini Jr. e a diminuição das interações públicas entre os dois levantaram especulações sobre um possível afastamento.

A repercussão ganhou força nas redes sociais e na imprensa, especialmente após Virginia aparecer em eventos em Goiânia, incluindo um show da dupla Henrique & Juliano, onde cantou músicas de sofrência. O comportamento foi interpretado pelo público como mais um sinal de instabilidade no relacionamento. Diante da crescente repercussão, na quarta-feira (6), Virginia negou o término em entrevista ao portal LeoDias e afirmou que o relacionamento seguia normalmente.

Na segunda-feira (11), a influenciadora apareceu em Madri e gravou stories no closet do jogador. Durante a semana, os dois surgiram juntos em eventos, e na quinta-feira (14), Virginia acompanhou uma partida do Real Madrid, publicando registros de Vini em campo e fotos com uma jaqueta personalizada. Pouco depois, apagou a publicação do feed. Na manhã de hoje (15), Virginia confirmou o fim do relacionamento em suas redes sociais e deixou a Espanha, retornando ao Brasil em seu jatinho particular.

Sob supervisão de Marcela Freitas