Hulk é apresentado à torcida tricolor no Maracanã

Hulk chegou ao Rio na última segunda-feira (11). Ainda no seu primeiro dia na cidade, ele conheceu as instalações do CT Carlos Castilho - Foto: Reprodução/Instagram

Hulk chegou ao Rio na última segunda-feira (11). Ainda no seu primeiro dia na cidade, ele conheceu as instalações do CT Carlos Castilho - Foto: Reprodução/Instagram

O novo reforço do Fluminense, o atacante Hulk, de 39 anos, teve a sua apresentação oficial neste sábado (16) no Maracanã, momentos antes da partida contra o São Paulo, pela 16° rodada do Brasileirão. Nas primeiras entrevistas vestindo a armadura tricolor, o jogador prometeu recompensar todo o esforço feito pelo clube na sua contratação e disse que já está ajudando da maneira que pode, mesmo sem poder jogar até julho.

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"Agradeço ao Fluminense pela confiança. Chego com muita vontade para retribuir cada esforço que foi feito. Estamos confiantes, sim, para classificar. Tenho ajudado no dia a dia transmitindo muita energia para os jogadores. É uma relação muito boa, é um ambiente muito leve para trabalhar. Tenho certeza que todo mundo está preparado", comentou Hulk.

O anúncio da contratação do atacante foi feito no último dia 5. Hulk estava livre para o acordo após a rescisão com o antigo clube, o Atlético-MG, e assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2027, no entanto só pode entrar em campo oficialmente a partir de 20 de julho. Ele irá usar a camisa 7, que permanecerá com o Soteldo até a paralisação dos jogos em decorrência do início da Copa do Mundo.

Hulk chegou ao Rio na última segunda-feira (11). Ainda no seu primeiro dia na cidade, ele conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e encontrou pela primeira vez com o elenco e funcionários do time. A visita foi acompanhada pelo presidente Mattheus Montenegro e pelo diretor Mário Bittencourt. O atleta ainda pode reencontrar ex-companheiros de Atlético-MG, que hoje também estão no tricolor carioca, como: Guga, Arana, Igor Rabello, Otávio e Savarino.

Já no segundo dia do atacante no clube, ele iniciou os trabalhos de preparação. Ao se apresentar no CT, Hulk realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia e correu em volta do gramado pela primeira vez. Nos dias seguintes, o camisa 7 participou de atividades e treinos em equipe.

"Estou muito feliz (de defender o Fluminense no Maracanã). Já estou me sentindo em casa. Todo mundo sabe a história do Maracanã, que é um estádio respeitado mundialmente. Venho com muita fome e com confiança de que vou aproveitar bastante esse tempo por aqui para, com muito trabalho, conquistar muitos títulos pelo Fluminense", finalizou o atacante na entrevista.