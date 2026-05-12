Flamengo é o time com mais nomes na lista de pré-convocação da Seleção para a Copa

O Flamengo é o time com mais jogadores na lista de pré-convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Dentre os cinco nomes enviados para a FIFA na última segunda-feira (11), sete são jogadores do rubro-negro da Gávea: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

Dos sete jogadores, apenas Pedro não foi convocado por Ancelotti. O treinador, no entanto, já indicou ter o jogador no radar, inclusive lamentando a lesão sofrida pelo centroavante um pouco antes da Data Fifa de novembro do ano passado.

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Entre os nomes que já marcaram presença em outras convocações do técnico italiano, quatro são favoritos para a lista final: Danilo, já confirmado, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá.

O rubro-negro foi o clube com mais convocados durante este ciclo de Copa. Foram dez jogadores, somando os atuais cotados e Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson, chamados enquanto ainda vestiam vermelho e preto. Paquetá fica de fora desta contagem por não ter sido relacionado depois que voltou ao Brasil.

Além dos brasileiros, o Flamengo tem outros cinco estrangeiros com um pé no Mundial. O trio uruguaio Arrascaeta, De La Cruz e Varela, além de Plata (Equador) e Carrascal (Colômbia), já integram as pré-listas de suas seleções e têm grandes chances de disputarem o Mundial.