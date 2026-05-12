Técnico do Flamengo explica ausência de Wallace Yan nas últimas partidas

Em coletiva de imprensa após jogo da última rodada do Brasileirão, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, explicou a ausência de Wallace Yan das últimas duas partidas, contra Grêmio e Independiente Medellín.

Segundo o treinador, o jovem atacante não estava "totalmente integrado para ajudar a equipe". A mesma justificativa que o português deu quando barrou Plata em episódios de indisciplina na temporada.

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Pouco utilizado desde a chegada de Jardim, Wallace Yan vive um momento de baixa na temporada, tendo participado de forma negativa nos 2 gols de empate do Vasco na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar disso, o treinador minimizou a situação e disse contar com o atacante para a temporada. “Um jogador jovem, que tem talento, já falei isso no passado. Nesta última semana não estava totalmente integrado para ajudar a equipe, por isso que ficou trabalhando, mas com certeza, em um futuro próximo, pode ser solução como já foi anteriormente”, disse o treinador.