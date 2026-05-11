Botafogo sofre novo transfer ban e não pode registrar jogadores por tempo indeterminado

A crise financeira do Botafogo não tem fim. Nesta segunda-feira (11), o clube recebeu mais uma punição da Fifa e está proibido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. A sanção é novamente por conta da dívida referente a compra de Thiago Almada, do Atlanta United, dos Estados Unidos. O transfer ban se junta a outros dois recebidos pelo Alvinegro desde abril.

Em processo de recuperação judicial, o Botafogo solicitou que as punições atendam a cautelar anterior ao processo, o que suspenderia a cobrança. A Fifa, no entanto, ainda não atendeu ao pedido.

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O transfer ban atual é referente a segunda parcela do acordo feito com o Atlanta United pela compra de Almada. Em fevereiro, o Botafogo pagou 10 milhões de dólares à vista pela primeira parcela, o que fez com que o clube saísse do primeiro transfer ban por conta da compra do jogador. Segundo informações do ge, há multa por atraso, que seria acima do dobro do valor.

Em menos de um mês, esta é a terceira punição do Botafogo. Em 20 de abril, o clube foi punido por dívidas referentes a contratação de Rwan Cruz, que custou no total R$ 48 milhões. No último dia 7, mais uma punição, desta vez por não pagamento de parcelas da compra de Santi Rodríguez, do New York City, dos Estados Unidos. O valor total do jogador foi de R$ 85 milhões.