Flamengo encara Independiente Medellín fora de casa pela quarta rodada da Libertadores

Em caso de vitória, Flamengo carimba classificação antecipada para as oitavas da Libertadores - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/ Flamengo

Em caso de vitória, Flamengo carimba classificação antecipada para as oitavas da Libertadores - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/ Flamengo

O Flamengo visita nesta quinta-feira (7), o Independiente Medellín, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A partida acontece às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.

Líder do grupo A, somando sete pontos em três jogos, o time da Gávea depende apenas de si mesmo para carimbar o passaporte para a próxima fase da Liberta. Caso vença o clube colombiano nesta rodada, o rubro-negro soma dez pontos e garante uma das duas vagas para as oitavas de final.

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Já o Independiente Medellín está vivendo um inferno astral após demissão do treinador Alejandro Restrepo e eliminação logo na primeira fase do Apertura do Campeonato Colombiano, sob comando do interino Sebastián Botero, técnico do sub-20.

Para piorar, um dos principais acionistas do clube se afastou após polêmicas envolvendo gestos provocativos para a própria torcida.

O time da Colômbia ocupa a terceira colocação do grupo e luta por uma das vagas no mata-mata da competição continental.

A partida terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Disney+.