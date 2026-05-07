Flamengo encara Independiente Medellín fora de casa pela quarta rodada da Libertadores
Em caso de vitória, o rubro-negro carimba classificação antecipada para as oitavas da competição
O Flamengo visita nesta quinta-feira (7), o Independiente Medellín, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A partida acontece às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.
Líder do grupo A, somando sete pontos em três jogos, o time da Gávea depende apenas de si mesmo para carimbar o passaporte para a próxima fase da Liberta. Caso vença o clube colombiano nesta rodada, o rubro-negro soma dez pontos e garante uma das duas vagas para as oitavas de final.
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Já o Independiente Medellín está vivendo um inferno astral após demissão do treinador Alejandro Restrepo e eliminação logo na primeira fase do Apertura do Campeonato Colombiano, sob comando do interino Sebastián Botero, técnico do sub-20.
Para piorar, um dos principais acionistas do clube se afastou após polêmicas envolvendo gestos provocativos para a própria torcida.
O time da Colômbia ocupa a terceira colocação do grupo e luta por uma das vagas no mata-mata da competição continental.
A partida terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Disney+.