Monitorado por três clubes, Danilo pode deixar o Botafogo este ano

Danilo, um dos principais jogadores do Botafogo, pode estar de saída - Foto: Divulgação/Vitor Silva /BFR

Danilo, um dos principais jogadores do Botafogo, pode estar de saída - Foto: Divulgação/Vitor Silva /BFR

O volante Danilo, destaque do Botafogo e contratação mais cara da história do Clube, pode deixar o alvinegro carioca na parada para a Copa. Devido ao momento de crise, a venda do jogador, apesar de ser considerada uma perda técnica para o elenco, também é vista como uma chance de ajudar os cofres do clube.

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Segundo o “ge”, o jogador está sendo monitorado por três clubes: Palmeiras, Fulham (Inglaterra) e Zenit (Rússia).

O clube inglês estuda oferecer cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões), distribuídos entre 22 milhões fixos (R$ 128 milhões) e 8 milhões em metas (R$ 46 milhões). Já o clube russo estaria considerando o mesmo valor, porém com 25 milhões de euros fixos (R$ 146 milhões). O Palmeiras estaria disposto a oferecer valores próximos.

O volante é considerado um dos jogadores de confiança do elenco alvinegro, vive boa fase e pode ter sua valorização aumentada caso seja convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo.