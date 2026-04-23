Com lesão grave, Estevão deve ficar fora da Copa do Mundo

Depois de passar por exames no Departamento Médico do Chelsea, atual clube do brasileiro, o atacante Estevão teve uma lesão grave confirmada na coxa direita. A contusão aconteceu durante a partida contra o Manchester United no último sábado (18), pela Premier League.



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Segundo o time inglês, a lesão sofrida pelo jogador de 18 anos se configura em “grau 4”, conhecida por comprometer os tecidos e demandar uma longa recuperação. Como a Copa do Mundo acontece em menos de dois meses, a expectativa da comissão da Seleção Brasileira é que o atacante fique de fora dos jogos do mundial e leve três meses para se recuperar.

Estevão havia acabado de passar por uma lesão recente, também na coxa direita, e se afastou dos campos em fevereiro e março para se recuperar.