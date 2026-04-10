Flamengo lança a nova camisa branca para 2026

O Flamengo lançou a nova camisa branca para o ano de 2026. As vendas também já foram abertas nesta sexta-feira (10). O clube, conforme informado em uma campanha no início de abril, abandonou a nomenclatura "uniforme número dois" ou "visitante" para a peça e adotou o chamado "Manto 1 Branco".

O novo uniforme na loja do Rubro-Negro custa a partir de R$ 449,99. A versão "jogador" da camisa custa R$ 799,99. Camisas de manga longa, infantil e mini kit também já estão à venda. Os modelos utilizados na campanha foram o meia Arrascaeta e os volantes Jorginho e Evertton Araújo.

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A camisa é predominantemente branca e conta com o retorno das faixas rubro-negras no peito, que apareceram pela última vez em 2019, ano histórico para o clube. Nos ombros, as três listras da Adidas, fornecedora do material esportivo, aparecem na cor vermelha. O kit é completo com calção preto e meiões brancos.

Nova camisa branca do Flamengo para 2026 | Foto: Divulgação/Adidas

Nova camisa branca do Flamengo para 2026 | Foto: Divulgação/Adidas

"Manto 1 Branco é um patrimônio da instituição e esteve presente em momentos marcantes de sua história. Na conquista do Mundial de 81, por exemplo, a equipe vestiu branco para superar o Liverpool, mesmo jogando no Japão. Mais do que uma mudança de nomenclatura, o lançamento reconhece a importância de sua torcida, que transforma qualquer campo do mundo em uma extensão do Maracanã", afirma a Adidas no lançamento do uniforme.