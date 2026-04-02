Flamengo enfrenta o Bragantino na 9ª rodada em São Paulo na briga do G-4

O Flamengo volta a jogar pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez indo à Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo acontece no estádio Estádio Cícero de Souza Marques nesta quinta-feira (2) às 21:30, sendo o primeiro após a parada da Data Fifa de seleções, onde o rubro-negro teve sete atletas convocados.

A equipe rubro-negra vem de um empate contra o Corinthians na Neo Quimica Arena na última rodada e quer buscar um espaço no G-4, estando atualmente na 5ª posição com 14 pontos, mesmo com um jogo a menos. A grande novidade para o jogo é o retorno de Bruno Henrique, que não jogava desde fevereiro, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, por conta de uma pubalgia.

A provável escalação do Flamengo de Leonardo Jardim para o confronto é: Rossi, Emerson Royal, Leo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Paquetá, Pedro e Samuel Lino.



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Dos convocados para a Data Fifa, Carrascal já treinou com o grupo no Rio de Janeiro, enquanto os uruguaios Arrascaeta, Varela e De la Cruz, além de Danilo, foram direto a São Paulo. Os desfalques são Evertton Araújo, por conta da expulsão contra o Corinthians, Saúl, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo e Alex Sandro por conta de uma lesão muscular, que inclusive o tirou da convocação de Carlo Ancelotti. Os únicos pendurados são Alex Sandro e Jorginho.

Já o Bragantino quer se afastar de perto da zona de rebaixamento, que está com o corte nos 7 pontos, e o time da massa bruta está apenas um acima. Inclusive o Bragantino vem de três derrotas seguidas para Botafogo, Bahia e São Paulo. A provável escalação de Vagner Mancini é : Cleiton, Andres Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

A arbitragem está sob comando de Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, da Paraíba e o VAR é de Diego Pombo Lopez, da Bahia.