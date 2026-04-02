De São Gonçalo para o topo do mundo: Agatha Azevedo conquista o ouro no Pan de Jiu-Jitsu 2026

A bandeira brasileira predominou nos tatames norte-americanos no último fim de semana. A gonçalense Agatha Azevedo, 17 anos, foi campeã do Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF 2026 na categoria meio pesado (65kg). A conquista reafirma o talento da lutadora e a potência dos projetos sociais de São Gonçalo no cenário esportivo internacional.

“O esporte é terapêutico. Ele mudou minha vida. Nos ensina a saber lidar com as emoções e olha onde estou hoje! Minha vitória é resultado de luta e persistência”, celebra.

Para alcançar o lugar mais alto do pódio, Agatha enfrentou uma maratona de seis lutas. Na categoria meio-pesado (até 65kg), a atleta precisou de duas vitórias decisivas para garantir o ouro, demonstrando técnica e preparo físico impecável.

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Esta não é a primeira vez que a lutadora brilha em solo estrangeiro. Com passagens marcantes pelo Grand Slam em Abu Dhabi, Campeonato Europeu e Mundial, Agatha agora soma ao currículo quatro pódios internacionais, três medalhas de ouro e uma medalha de prata. De volta aos treinos no Brasil, nesta quarta-feira (1) ela recebeu a faixa roxa, marcando a transição para uma compreensão avançada das técnicas e o desenvolvimento de um estilo próprio.

Fruto do Projeto "Formando Campeões"

A trajetória de Agatha está diretamente ligada à Escola de Lutas José Aldo, projeto socioesportivo liderado pela lenda do UFC, no bairro Jóquei, em São Gonçalo. Moradora da Lagoinha, ela ingressou na iniciativa em 2021. O que começou como uma oportunidade local está levando Agatha a uma carreira de elite.