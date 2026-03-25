Vaza nova camisa 2 do Flamengo para 2026; modelo resgata detalhe usado em 2019

Apesar da repercussão, o clube ainda não divulgou oficialmente a data de lançamento do uniforme - Foto: @faladaniel_1

Apesar da repercussão, o clube ainda não divulgou oficialmente a data de lançamento do uniforme - Foto: @faladaniel_1

Uma imagem da nova segunda camisa do Flamengo para a temporada 2026 vazou nesta quarta-feira (25) e movimentou as redes sociais. O uniforme mantém a tradição da cor branca, mas traz de volta uma faixa horizontal rubro-negra no peito, em referência ao modelo usado em 2019.

A foto foi publicada pelo perfil @faladaniel_1 no Instagram, e teve a autenticidade confirmada pelo ge. No novo design, os detalhes da Adidas aparecem em vermelho, incluindo o logo da fornecedora, as três listras nos ombros e o escudo “CRF” no peito.

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Apesar da repercussão, o clube ainda não divulgou oficialmente a data de lançamento do uniforme. A expectativa, no entanto, é de que a camisa seja apresentada em abril, seguindo o padrão dos últimos anos.