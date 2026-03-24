São Gonçalo se destaca nas ações de combate à tuberculose

O diagnóstico precoce é essencial para iniciar o tratamento, que é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Divulgação/Julio Diniz

O diagnóstico precoce é essencial para iniciar o tratamento, que é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Divulgação/Julio Diniz

Celebrado neste 24 de março, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença. Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde oferece o primeiro atendimento para o diagnóstico em todas as unidades de saúde da Atenção Primária (USFs, polos e clínicas). A tuberculose tem cura e o tratamento é realizado em 26 unidades de saúde.

“Realizamos capacitações constantemente para que os profissionais das unidades de saúde estejam preparados para detectar a doença, realizando um acolhimento humanizado e técnico à população sintomática com oferta dos exames para diagnóstico. Assim como naqueles que tiveram contato com alguém com a doença, encaminhando-os para o tratamento”, explicou a coordenadora do Programa de Combate à Tuberculose, Rozania Castro.

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Ela também ressaltou que os sintomas mais comuns da tuberculose são tosse por mais de duas semanas (principal sintoma da tuberculose), podendo também ter outros sintomas como: febre baixa no fim do dia, falta de apetite, cansaço excessivo, falta de ar, suor noturno e perda de peso.

O combate à forma grave da doença começa com os bebês através da vacina BCG, que faz parte do calendário de rotina das unidades de saúde e é aplicada assim que os bebês nascem até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quando adultos, a doença pode se manifestar de forma mais branda e até assintomática. Por isso, é importante ficar atento aos sinais que o organismo dá.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, transmitida por vias aéreas e afeta primariamente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos e sistemas. Ela é transmitida através da tosse, espirro e fala de uma pessoa contaminada. O tratamento tem duração, em média, de seis meses e não deve ser interrompido antes da orientação médica, pois pode levar o paciente à resistência aos antibióticos e aumentar o risco de transmissão da doença para outras pessoas.

“Também é fundamental destacar que pessoas que tiveram contato com alguém diagnosticado com tuberculose devem procurar atendimento de saúde para avaliação e realização de exames, mesmo na ausência de sintomas. Essa medida é essencial para a detecção precoce da doença e para a interrupção da cadeia de transmissão, contribuindo para a proteção individual e coletiva”, concluiu Rozania.

O diagnóstico precoce é essencial para iniciar o tratamento, que é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da possibilidade de cura da doença, o tratamento contínuo e ininterrupto oferece cartão alimentação, uma vez por mês, aos pacientes.

Locais dos exames – Todas as USFs, clínicas e polos sanitários de segunda a sexta, das 8h às 15h30. A única exigência é que a pessoa esteja com tosse com secreção por mais de três semanas e entregue o exame em até duas horas após a coleta. Os exames podem ser feitos sem agendamento prévio.

Locais de tratamento – Polos sanitários Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; Hélio Cruz, em Alcântara; Augusto Sena, em Rio do Ouro; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e USFs Armando Leão Ferreira, Morro do Castro; David Capistrano, Itaúna; Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia; José Bruno Neto, Boa Vista; Antonina (Cruzeiro do Sul); Água Mineral; Brasilândia; Tancredo Neves, Luiz Caçador; Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina; Ana Nery, Gradim; Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel; Marechal Cândido Rondon, Colubandê; Adolfo Lutz, Amendoeira; Coelho; Doutel de Andrade, Maria Paula; Marilea Cardoso, Jóquei; Louis Pasteur, Guaxindiba; Aníbal Porto, Monjolos; Agenor José da Silva, Jardim Catarina; Elza Borges, Santa Luzia e Roberto Silveira, Vista Alegre; sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio. As crianças têm atendimento no Hélio Cruz e Washington Luiz nos mesmos dias e horários.