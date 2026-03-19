Flamengo volta a enfrentar o Remo 13 anos

O Flamengo enfrenta o Remo no Maracanã, às 20 horas desta quinta feira (19), pela 7ª rodada do Brasileirão.

Os clubes estão em momentos e posições opostas da tabela; o Flamengo busca os três pontos para alcançar o G4, além de uma sequência de três vitórias seguidas na competição. O Remo, por sua vez, está na 19ª posição, sem vitórias até o momento, com apenas três pontos na tabela em seis rodadas. O reencontro acontece depois de 48 anos, quando o rubro-negro venceu a equipe paraense no Mangueirão por 1 a 0.

A provável equipe escalada pelo treinador Leonardo Jardim é: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Lino e Pedro. Os desfalques são Bruno Henrique por conta de uma pubalgia e Saúl, ainda se recuperando de uma cirurgia no calcanhar; os pendurados são Pulgar e Léo Pereira.

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Já a possível escalação do Remo, por Leo Condé, é a seguinte : Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Kayky; Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula; Jajá, Alef Manga e Vitor Bueno. Os desfalques são Sávio, com uma lesão na coxa, João Lucas por um trauma no joelho, Diego Hernández com dores no joelho e Eduardo Melo por lesão no bíceps; o único pendurado é João Pedro.

A arbitragem está sob comando do mineiro Paulo César Zanovelli da Silva, com VAR da paulista Daiane Muniz.