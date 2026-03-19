Sorteio dos grupos da Libertadores 2026 tem o menor número de brasileiros nos anos recentes
Sorteio acontece às 20h
Os grupos da Conmebol Libertadores 2026 serão definidos nesta quinta-feira (19), às 20h. O sorteio vai acontecer na sede da organização, em Luque, no Paraguai. O Brasil terá seis clubes na competição, o menor número de participantes desde 2016.
Os representantes brasileiros são : Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras; Bahia e Botafogo jogaram a pré libertadores, mas não conseguiram a classificação.
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A ordem dos potes foi definida pelo ranking da Conmebol, que é divulgado todo início de ano. São 32 clubes no total da competição, com oito clubes em cada pote. A única regra é que dois clubes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, exceto se um deles vier classificado da pré; O que não afeta os brasileiros.
Em 2016, o Brasil passou a ter mais vagas de classificação à partir das colocações no Campeonato Brasileiro, saindo de quatro vagas para seis, além da classificação automática do campeão da Copa do Brasil. Desde então, o padrão era de ter 7 clubes participantes, além da hegemonia criada nos últimos dez anos com oito títulos para os brasileiros (Flamengo 2019-2022-2025; Palmeiras 2020-2021; Botafogo 2024; Fluminense 2023; Grêmio 2017).
A separação dos potes ficou da seguinte maneira :
Pote 1:
Flamengo
Palmeiras
Fluminense
Boca Juniors (Argentina)
Peñarol (Uruguai)
Nacional (Uruguai)
LDU (Equador)
Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2:
Corinthians
Cruzeiro
Libertad (Paraguai)
Estudiantes (Argentina)
Cerro Porteño (Paraguai)
Lanús (Argentina)
Bolívar (Bolívia)
Universitario (Peru)
Pote 3:
Junior Barranquilla (Colômbia)
Universidad Católica (Chile)
Rosario Central (Argentina)
Santa Fe (Colômbia)
Always Ready (Bolívia)
Coquimbo Unido (Chile)
La Guaira (Venezuela)
Cusco (Peru)
Pote 4:
Mirassol
Universidad Central (Venezuela)
Platense (Argentina)
Independiente Rivadavia (Argentina)
Independiente Medellín (Colômbia)
Tolima (Colômbia)
Sporting Cristal (Peru)
Barcelona de Guayaquil (Equador)
A fase de grupos tem data marcada para começar no dia 7 de abril, com duração até o dia 28 de maio. A competição terá uma pausa nos meses de junho e julho por conta da Copa do Mundo na América do Norte, voltando para o mata-mata no dia 11 de agosto.