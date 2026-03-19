Sorteio dos grupos da Libertadores 2026 tem o menor número de brasileiros nos anos recentes

Os grupos da Conmebol Libertadores 2026 serão definidos nesta quinta-feira (19), às 20h. O sorteio vai acontecer na sede da organização, em Luque, no Paraguai. O Brasil terá seis clubes na competição, o menor número de participantes desde 2016.

Os representantes brasileiros são : Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras; Bahia e Botafogo jogaram a pré libertadores, mas não conseguiram a classificação.

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A ordem dos potes foi definida pelo ranking da Conmebol, que é divulgado todo início de ano. São 32 clubes no total da competição, com oito clubes em cada pote. A única regra é que dois clubes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, exceto se um deles vier classificado da pré; O que não afeta os brasileiros.

Em 2016, o Brasil passou a ter mais vagas de classificação à partir das colocações no Campeonato Brasileiro, saindo de quatro vagas para seis, além da classificação automática do campeão da Copa do Brasil. Desde então, o padrão era de ter 7 clubes participantes, além da hegemonia criada nos últimos dez anos com oito títulos para os brasileiros (Flamengo 2019-2022-2025; Palmeiras 2020-2021; Botafogo 2024; Fluminense 2023; Grêmio 2017).

A separação dos potes ficou da seguinte maneira :

Pote 1:

Flamengo

Palmeiras

Fluminense

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

LDU (Equador)

Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

Corinthians

Cruzeiro

Libertad (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguai)

Lanús (Argentina)

Bolívar (Bolívia)

Universitario (Peru)

Pote 3:

Junior Barranquilla (Colômbia)

Universidad Católica (Chile)

Rosario Central (Argentina)

Santa Fe (Colômbia)

Always Ready (Bolívia)

Coquimbo Unido (Chile)

La Guaira (Venezuela)

Cusco (Peru)

Pote 4:

Mirassol

Universidad Central (Venezuela)

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Independiente Medellín (Colômbia)

Tolima (Colômbia)

Sporting Cristal (Peru)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

A fase de grupos tem data marcada para começar no dia 7 de abril, com duração até o dia 28 de maio. A competição terá uma pausa nos meses de junho e julho por conta da Copa do Mundo na América do Norte, voltando para o mata-mata no dia 11 de agosto.