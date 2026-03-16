Léo Ortiz busca aprimorar desempenho em campo e admite: "Ainda não estou totalmente feliz"

A defesa do Flamengo vem vivendo uma boa fase, sem sofrer nenhum gol nos três jogos que disputou sob o comando de Leonardo Jardim, mas isso pode ter influência na melhora técnica de Léo Ortiz. Apesar de melhores resultados, o jogador ainda não está completamente satisfeito com o desempenho, que não atingiu o nível apresentado no ano passado.



"Óbvio que eu não estava feliz e ainda não estou totalmente feliz com o que venho apresentando. Acho que posso mais, sei o que posso entregar para o time. Sinto que as coisas estão virando, mas ainda me cobro muito, porque sei que posso entregar mais e ajudar mais", disse Léo Ortiz.

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O zagueiro continua em busca do seu melhor nível técnico, mas já excluiu a questão de que o problema seja físico. Ele assumiu que os primeiros jogos foram afetados por essa questão, pois o Flamengo precisou adiantar a estreia por determinação da diretoria.

"Acho que não tem mais relação com a parte física. Isso aconteceu apenas nos dois primeiros jogos. Fisicamente, os números que venho apresentando, não só de intensidade mas também de velocidade, são praticamente idênticos aos que eu fazia no ano passado. Então, esse ponto não me incomoda, porque os números mostram que está igual", disse.

Nos jogos contra o Fluminense, Cruzeiro e Botafogo, já com a liderança de Leonardo Jardim, o Flamengo não sofreu gols, bem como no jogo com o Madureira. Nesta última disputa, ainda com o Filipe Luís, o time rubro-negro ganhou por 8 a 0.

"Não era só o setor. Nossa fase defensiva não estava boa como um todo. Quando a defesa é elogiada não é só por causa dos quatro defensores. Estou feliz por esses quatro jogos sem sofrer gols, mostram um crescimento da equipe como um todo", contou.