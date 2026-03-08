Flamengo 'vira a chave', vence Flu nos pênaltis e conquista Carioca/2026

O Flamengo, mais uma vez, fez história ao alcançar o seu 40º título do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense nos pênaltis, por 5 a 4, neste domingo (8), no Maracanã. O clássico terminou 0 a 0 no tempo normal, e nas penalidades, o Mengão levou a melhor. Brilhou a estrela de Rossi, que defendeu duas cobranças e foi determinante para a conquista do tricampeonato, o sétimo consecutivo de sua história. Faça a festa, Nação!

O jogo

O clássico começou com uma disputa intensa pela posse de bola. Nos primeiros minutos, o Fluminense conseguiu ficar trocando passes no campo ofensivo. Mas, rapidamente, o Flamengo equilibrou as ações e passou a dominar, sendo mais constante no setor ofensivo. Aos 16’, o time rubro-negro finalizou a gol pela primeira vez. Jorginho tocou para Pedro dentro da área, ele fez o pivô e chutou. Fábio fez a defesa.

Após a parada para hidratação, o Fla seguiu controlando a posse de bola e ficava trocando passes para tentar abrir espaços na defesa tricolor. O Fluminense, por sua vez, pressionava a saída de bola rubro-negra para buscar a roubada para pegar a defesa desprevenida.

Na reta final, o panorama continuou o mesmo, com o Flamengo ocupando todo o campo ofensivo à procura de abrir o placar antes do intervalo. Sem acréscimos, o árbitro apito o fim da primeira etapa com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o primeiro lance de perigo foi a favor do Fluminense logo aos três minutos. Acosta finalizou rasteiro no canto, Rossi pulou no canto e espalmou para escanteio. O jogo ficou mais aberto com as equipes buscando o gol. Apesar de tentar o ataque, a partida era paralisada a todo momento por faltas cometidas por ambos os lados.

Antes dos 20’, o técnico Leonardo Jardim fez as primeiras substituições na equipe rubro-negra. Saíram Samuel Lino e Carrascal para as entradas de Everton Cebolinha e Lucas Paquetá, respectivamente. O momento era do Fluminense, que fazia certa pressão no ataque.

Partida foi muito disputada | Foto: Adriano Fontes/CRF

Aos 32’, Cebolinha deixou de calcanhar para Alex Sandro cruzar na área. Arrascaeta e chegou fechando na pequena área e cabeceou por cima do travessão. Na reta final, o Flamengo voltou a ter o controle da posse de bola e tentava uma pressão em busca do gol. Mesmo assim, o Fluminense não abdicou do ataque e, sempre que tinha oportunidade, chegava na área rubro-negra levando perigo.

Após dar apenas dois minutos de acréscimos, o árbitro apitou o fim de jogo. Com o empate, a decisão foi para as penalidades. Nas cobranças, brilhou a estrela de Rossi mais uma vez. O paredão rubro-negro defendeu dois pênaltis e foi determinante para a vitória por 5 a 4.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).

Técnico: Leonardo Jardim.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (11) para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.