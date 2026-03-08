Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Rayssa Leal sofre queda na final do Mundial de Skate e deixa pista chorando

Rayssa concluiu a prova na quarta colocação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de março de 2026 - 16:24
A skatista brasileira Rayssa Leal sofreu uma queda durante a final do Mundial de Skate Street, disputada neste domingo (8), em São Paulo. Após o acidente, a atleta deixou a pista chorando e precisou receber atendimento médico.

A queda aconteceu na última tentativa de manobra da brasileira. Rayssa perdeu o equilíbrio, caiu com força e acabou atingindo o joelho direito, região que já vinha sendo tratada ao longo da semana após um problema sofrido durante os treinos.

Logo após a queda, a equipe médica entrou na pista para prestar atendimento. A skatista foi retirada do local amparada, demonstrando dores e dificuldade para caminhar.

Mesmo com o susto, Rayssa concluiu a prova na quarta colocação e ficou fora do pódio da competição. O título do Mundial ficou com a japonesa Ibuki Matsumoto, seguida por Nanami Onishi e Coco Yoshizawa.

