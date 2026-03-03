Novo técnico? Flamengo avança nas negociações com Leonardo Jardim

O Flamengo avançou nas tratativas para contratar o técnico português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O treinador é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (3) para formalizar o acordo e assumir o comando rubro-negro após a saída de Filipe Luís.

Segundo informações, o contrato oferecido tem validade até o fim da temporada de 2027, com cláusula de renovação por mais um ano. Jardim chega acompanhado de representantes para acelerar a assinatura. O acerto teria sido "costurado" na sexta-feira (27) e recebeu o aval definitivo do técnico no domingo (1º), o que levou o clube a manter Filipe Luís no cargo até a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, nessa segunda-feira (2).

A expectativa é que o Flamengo anuncie o novo treinador até quarta-feira (4) e conte com ele já na decisão do fim de semana. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense na final do Campeonato Carioca, em jogo único, às 18h (de Brasília) de domingo (8), no Maracanã.

Filipe Luís foi demitido logo após a goleada sobre o Madureira. Aos 40 anos, o treinador tinha vínculo até 2027, mas vinha sendo alvo de protestos da torcida pelo desempenho em 2026: seis vitórias, um empate e cinco derrotas, com vice-campeonatos da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, além da 11ª colocação no Brasileirão.

Ao todo, foram 100 jogos oficiais à frente do Flamengo. Filipe assumiu no segundo semestre de 2024, após passagem pelas categorias de base e carreira como jogador do clube. O retrospecto soma 63 vitórias, 22 empates e 15 derrotas, com títulos da Libertadores (2025), Brasileirão (2025), Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025) e Campeonato Carioca (2025).

Carreira do novo técnico

Nascido na Venezuela, Leonardo Jardim é conhecido pelo perfil estudioso e pela atuação fora das quatro linhas como empresário do ramo de vinhos e azeites. Iniciou a carreira como técnico no Camacha (Portugal), entre 2003 e 2008. Depois, passou por Chaves e Beira-Mar até ganhar projeção no Braga, em 2011.

Na sequência, comandou o Olympiacos, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia na temporada 2012/2013, e teve uma passagem pelo Sporting. O auge veio no Monaco, entre 2014 e 2019, período em que foi campeão francês (2017) e projetou jogadores como Kylian Mbappé e Bernardo Silva.

Após quase dois anos sem clube, iniciou trajetória no Oriente Médio, com passagens por Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Rayyan e Al-Ain. Nesse período, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia e a Supercopa da Arábia Saudita pelo Al-Hilal, além da liga nacional pelo Al-Ahli.

Em 2025, ao deixar o Al-Ain, acertou com o Cruzeiro, onde tinha contrato até o fim de 2026, mas optou pela saída antecipada.

“Esses momentos nunca são fáceis. Em fevereiro, quando cheguei ao Cruzeiro, passei 45 dias em viagens por hospital com minha esposa. Dois dias após ela sair do hospital, vim para o clube com a energia que todos conhecem. Quando entro em um projeto, é para dar o meu melhor”, afirmou Jardim, em sua despedida.

“O contrato ia até o fim de 2025, com possibilidade de saída. Acionei a cláusula para não seguir em 2026 por motivos muito pessoais”, completou.