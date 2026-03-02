Pressionado, Flamengo enfrenta Madureira para buscar vaga na final do Carioca

Flamengo volta a campo após mais uma atuação abaixo na temporada - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Após o Rubro-Negro construir uma vantagem de 3 gols na primeira partida, Flamengo e Madureira voltam a se enfrentar pelas semifinais do Cariocão nesta segunda-feira (2), no Maracanã. Quem passar de fase, enfrenta o Fluminense na final, classificado no último domingo após empate com o Vasco.

O clube rubro-negro chega para mais um confronto durante a má fase que atormenta seu começo de ano, inclusive, vem de mais um vice na temporada, na derrota para o Lanús na Recopa. O confronto, que se estendeu até a prorrogação, deixou alguns jogadores indisponíveis por desgaste para o jogo da semifinal, dentre eles : Jorginho, Pulgar, Léo Pereira e Bruno Henrique.

A provável escalação de Filipe Luís para o confronto é : Andrew, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

Já o Madureira, que tenta um verdadeiro milagre, provavelmente vem com a seguinte escalação : Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton.

A arbitragem será de Carlos Tadeu Ferreira de Castro, enquanto o VAR é comandado por Philip Georg Bennett.