Flamengo enfrenta Lanús no Maracanã e sonha com Bi da Recopa
Equipe carioca perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no caso de vitória com um gol de diferença, leva o jogo para a prorrogação
Em busca do segundo título da Recopa Sul-Americana, o Flamengo recebe o Lanús no Maracanã para o jogo de volta da decisão, na noite desta quinta-feira (26). Na semana anterior, o clube rubro-negro foi derrotado por 1 a 0, no Estádio Cidade de Lanús, na Argentina.
A situação da equipe carioca depende de uma vitória com dois gols ou mais de diferença para vencer o título durante o tempo regulamentar; em caso de apenas um gol de diferença, o confronto será levado para a prorrogação e depois pênaltis, caso fique tudo igual.
Algo que pode animar o torcedor flamenguista é a volta do meio campista Jorginho, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. O Flamengo de Filipe Luís vai à campo com a provável escalação; Rossi, Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Cebolinha.
A provável escalação do Lanús para o confronto é : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo.
A arbitragem da partida é uruguaia, com Gustavo Tejera no comando de arbitragem e Andrés Cunha no VAR.
Em caso de título, o Flamengo chega a dois títulos da Recopa, se igualando a São Paulo e Internacional como maiores campeões no Brasil.