Com um a menos, Fluminense vence o Vasco e sai em vantagem na semifinal do Carioca

O Fluminense largou na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo (22), o Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal. O gol da vitória foi marcado por Kevin Serna, ainda no primeiro tempo.

Mesmo com a expulsão de Facundo Bernal na etapa final, o Fluminense conseguiu manter a vantagem e agora joga pelo empate no confronto de volta para garantir a classificação à decisão.

O Fluminense iniciou a partida com maior controle das ações e aproveitou erros do Vasco na saída de bola para impor pressão desde os minutos iniciais. A equipe criou as melhores chances e manteve superioridade territorial ao longo do primeiro tempo.

Aos 23 minutos, o técnico Luis Zubeldía foi expulso após invadir o campo para reclamar da arbitragem, que havia interrompido um ataque promissor do Tricolor ao marcar falta em Robert Renan.

A vantagem no placar veio aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre na área. O atacante finalizou no canto de Léo Jardim e abriu o placar para o Fluminense.

O Vasco tentou reagir principalmente em bolas alçadas na área, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras. A melhor chance foi em chute de fora da área de Johan Rojas, defendido por Fábio. Ao fim do primeiro tempo, a torcida vascaína protestou com vaias, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz.

O segundo tempo começou sem alterações nas equipes, com o Fluminense mantendo postura ofensiva. No entanto, aos 17 minutos, a dinâmica da partida mudou. Após contra-ataque puxado por Adson, Bernal cometeu falta para evitar a progressão e recebeu cartão vermelho.

Com um jogador a mais, o Vasco passou a ter maior posse de bola e presença no campo ofensivo. Apesar disso, a equipe encontrou dificuldades na criação, com circulação lenta e pouca efetividade no último terço do campo. O Fluminense se reorganizou defensivamente e controlou as ações até o apito final.

Antes do jogo de volta da semifinal, marcado para o próximo domingo (1º), as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na quinta-feira (26). Já o Fluminense encara o Palmeiras, no Allianz Parque, na quarta-feira (24).