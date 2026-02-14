Flamengo pode ter mudanças no time titular por conta do gramado do Nilton Santos

Emerson Royal deve seguir como titular do Fla para clássico contra o Botafogo, no domingo (15) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo teve quatro dias de intervalo entre dois jogos e deve ter praticamente força máxima para o clássico diante do Botafogo, no domingo (15), pelas quartas de final do Carioca.

A dúvida da escalação se dá pelo gramado sintético do Estádio Nilton Santos. Alguns nomes podem ser poupado, como Alex Sandro e De La Cruz.

O meia Arrascaeta, que ainda trabalha para aperfeiçoar a parte física, é outro que também não tem presença garantida para o duelo.

A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi; Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Plata); Paquetá, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro.

O atacante Luiz Araújo deve ser novidade, mas no banco de reservas. Ele se recuperou de dores na coxa direita e deve estar entre os relacionados.

Por outro lado, o lateral Varela e o volante Jorginho ainda devem continuar como desfalques no Rubro-Negro.