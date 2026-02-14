Botafogo inscreve 44 jogadores para pré-Libertadores
Glorioso estreia na próxima quarta (18), na altitude de Potosí
O Botafogo já tem parte do seu elenco em solo boliviano para a partida diante do Nacional Potosí, pela pré-Libertadores, na próxima quarta (18).
O Alvinegro inscreveu 44 atletas para esta fase da competição continental. Sem novos reforços fechados, o clube não fez a inscrição provisória de novos nomes; o limite permitido para a Conmebol nestes casos é de até cinco atletas.
Nove jogadores do grupo do Botafogo já estão na Bolívia: Christian Loor, Léo Linck, Gabriel F, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e Wallace Davi. Além disso, o técnico Rodrigo Bellão, do sub-20, também viajou para comandar treinamentos neste fim de semana.
A diretoria do Glorioso planeja adaptar os atletas mais novos e de maior capacidade física às condições da altitude. A partida acontece 3.967 metros acima do nível do mar.
Confira a lista de inscritos do Botafogo na pré-Libertadores:
* 1. Raul
* 2. Vitinho
* 3. Ythallo
* 4. Mateo Ponte
* 7. Artur
* 8. Danilo
* 9. Chris Ramos
* 10. Montoro
* 11. Matheus Martins
* 13. Alex Telles
* 14. Jordan Barrera
* 15. Bastos
* 16. Nathan Fernandes
* 19. Arthur Cabral
* 20. Alexander Barboza
* 21. Fernando Marçal
* 22. Neto
* 23. Santiago Rodriguez
* 24. Léo Linck
* 25. Allan
* 28. Newton
* 30. Joaquín Correa
* 31. Kaio
* 32. Rhyan Luca
* 34. Gabriel Pereira
* 36. Gabriel Abdias
* 37. Kadir Barría
* 39. Arthur Izaque
* 40. Cristhian Loor
* 42. Kadu
* 44. Riquelme
* 45. Caio Valle
* 47. Miguel Caldas
* 48. Arthur Novaes
* 49. Felipe Januário
* 54. Kauã Cruz
* 55. Wallace Davi
* 57. Matheusinho
* 59. Kauan Toledo
* 64. Marquinhos
* 67. Jhoan Hernández
* 69. Samuel Alves
* 77. Lucas Villalba
* 80. Bernardo Valim