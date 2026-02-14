Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2364 | Euro R$ 6,2041
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo inscreve 44 jogadores para pré-Libertadores

Glorioso estreia na próxima quarta (18), na altitude de Potosí

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de fevereiro de 2026 - 16:02
Botafogo enfrenta o Nacional Potosí, na quarta (18)
Botafogo enfrenta o Nacional Potosí, na quarta (18) -

O Botafogo já tem parte do seu elenco em solo boliviano para a partida diante do Nacional Potosí, pela pré-Libertadores, na próxima quarta (18).

O Alvinegro inscreveu 44 atletas para esta fase da competição continental. Sem novos reforços fechados, o clube não fez a inscrição provisória de novos nomes; o limite permitido para a Conmebol nestes casos é de até cinco atletas.

Leia também: 

Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado pelas quartas de final do Carioca; saiba como assistir, horário e escalações

Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno

Nove jogadores do grupo do Botafogo já estão na Bolívia: Christian Loor, Léo Linck, Gabriel F, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e Wallace Davi. Além disso, o técnico Rodrigo Bellão, do sub-20, também viajou para comandar treinamentos neste fim de semana.

A diretoria do Glorioso planeja adaptar os atletas mais novos e de maior capacidade física às condições da altitude. A partida acontece 3.967 metros acima do nível do mar.

Confira a lista de inscritos do Botafogo na pré-Libertadores:

* 1. Raul

* 2. Vitinho

* 3. Ythallo

* 4. Mateo Ponte

* 7. Artur

* 8. Danilo

* 9. Chris Ramos

* 10. Montoro

* 11. Matheus Martins

* 13. Alex Telles

* 14. Jordan Barrera

* 15. Bastos

* 16. Nathan Fernandes

* 19. Arthur Cabral

* 20. Alexander Barboza

* 21. Fernando Marçal

* 22. Neto

* 23. Santiago Rodriguez

* 24. Léo Linck

* 25. Allan

* 28. Newton

* 30. Joaquín Correa

* 31. Kaio

* 32. Rhyan Luca

* 34. Gabriel Pereira

* 36. Gabriel Abdias

* 37. Kadir Barría

* 39. Arthur Izaque

* 40. Cristhian Loor

* 42. Kadu

* 44. Riquelme

* 45. Caio Valle

* 47. Miguel Caldas

* 48. Arthur Novaes

* 49. Felipe Januário

* 54. Kauã Cruz

* 55. Wallace Davi

* 57. Matheusinho

* 59. Kauan Toledo

* 64. Marquinhos

* 67. Jhoan Hernández

* 69. Samuel Alves

* 77. Lucas Villalba

* 80. Bernardo Valim

Tags:

botafogo

Matérias Relacionadas