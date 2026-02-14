Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado pelas quartas de final do Carioca; saiba como assistir, horário e escalações

O Vasco enfrenta o Volta Redonda neste sábado (14), às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela primeira fase eliminatória do Campeonato Carioca 2026. A partida define quem avança às semifinais do estadual. A transmissão ao vivo será feita pelos canais Premiere e SporTV, e o ge acompanhará o duelo em tempo real com todos os lances.

No torneio, o Vasco terminou a fase de grupos na segunda posição do seu grupo, garantindo a vantagem de atuar em casa. Já o Volta Redonda ficou em terceiro lugar, com campanha parecida com a do Cruz-Maltino.

Escalações prováveis

Pelo Vasco, o técnico deve manter a formação base, com destaque para nomes como Léo Jardim, Coutinho, Brenner e Nuno Moreira. Do lado do Volta Redonda, a equipe deve apostar na mesma estrutura que vinha jogando ao longo da Taça Guanabara.