Flamengo aceita proposta e Allan vai defender o Corinthians por empréstimo

O Corinthians está muito próximo de anunciar o volante Allan como seu mais novo reforço para a temporada 2026. Nas últimas horas, a diretoria do clube paulista avançou de forma decisiva nas negociações com o Flamengo e encaminhou um acordo para contar com o volante por empréstimo.

Segundo o acerto firmado entre as partes, o Flamengo concordou em ceder Allan sem custos de transferência, desde que o Corinthians assuma integralmente o pagamento dos salários do jogador durante o período de empréstimo. Além disso, o clube alvinegro terá a opção de compra ao final do vínculo.

O próximo passo para a concretização do negócio será a viagem de Allan a São Paulo, onde realizará exames médicos obrigatórios.

A busca por um volante com perfil mais técnico e de boa leitura de jogo tem sido prioridade do Corinthians desde o início da temporada. O clube tentou outros jogadores, mas não chegou a um acordo financeiro em nenhuma das tratativas. A necessidade se intensificou após a saída de Maycon para o Atlético-MG.

Revelado pelo Internacional, Allan construiu carreira na Europa, com passagens por clubes da Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre, antes de retornar ao futebol brasileiro. No Brasil, defendeu Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, onde foi campeão do Brasileirão e da Conmebol Libertadores em 2025.