Flamengo divulga lista dos relacionados para encarar o Vitória, em Salvador

O Flamengo divulgou, na tarde desta segunda-feira (09), a lista dos relacionados para o duelo contra o Vitória, válido pela quarta rodada do Brasileirão, em Salvador. O time contará com peças importantes, como Arrascaeta, Alex Sandro, Rossi, Léo Ortiz e De la Cruz.

Relacionados do Flamengo para duelo contra o Vitória | Foto: Divulgação/Flamengo

Por outro lado, o Rubro-Negro segue com os desfalques de Luiz Araújo, Varela, Saúl e Jorginho. Entre os desfalques, Varela sentiu dores no tornozelo direito e a comissão técnica optou por não escalá-lo. Jorginho e Saúl seguem o planejamento de recuperação de lesões. E Luiz Araújo, recuperado de contusão, está em processo de recondicionamento físico para voltar a atuar.

Leia também:

Governo anuncia vacinação nacional contra a dengue a partir desta segunda (9)

Cláudio Castro será ouvido nesta quarta-feira (11) na CPI do Crime Organizado no Senado

Até o momento, o Fla não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Até agora, o time soma uma derrota e um empate no torneio nacional. Deste modo, o técnico Filipe Luís decidiu poupar alguns nomes na vitória por 7x1 sobre o Sampaio Correa, no último sábado (07).