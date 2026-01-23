Proposta do Flamengo não agrada ao West Ham e negócio por Paquetá trava

A proposta do Flamengo pelo meia Lucas Paquetá não agradou ao West Ham, da Inglaterra. O clube europeu quer receber mais para liberar o jogador, cerca de 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).

O Rubro-Negro enviou uma proposta na casa dos 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), sendo uma parte fixa e outra em bônus. Esses termos não agradaram a diretoria do clube inglês que recusou o acordo inicialmente.

Outro empecilho para a negociação neste momento é que o Flamengo quer ter Paquetá já nesta janela de transferência, enquanto o clube de Londres só quer liberá-lo em maio, após o fim da temporada europeia.

O Flamengo conta principalmente com a vontade de Lucas Paquetá para tentar agilizar a negociação. O jogador manifestou o desejo de retornar ao Brasil para a diretoria do West Ham e nem sequer tem sido relacionado para as partidas. Seu último jogo foi no dia 6 de janeiro, em derrota para o Nottingham Forest pela Premier League.

Revelado nas divisões de base do Flamengo, Lucas Paquetá disputou seus primeiros jogos no time principal em 2016. Firmou-se entre os titulares no ano seguinte e transferiu-se para o Milan (Itália) em janeiro de 2019. Passou ainda pelo Lyon (França) antes de chegar ao West Ham, em 2022.