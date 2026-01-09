Saúl faz cirurgia no calcanhar e só volta ao gramados entre março e abril

Saúl sentia dores no calcanhar esquerdo há cerca de três meses - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

Saúl sentia dores no calcanhar esquerdo há cerca de três meses - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

O meia espanhol, Saúl Níguez, do Flamengo, fez uma cirurgia no calcanhar esquerdo, nesta sexta-feira (09) em Madri, na Espanha, para resolver as dores que sofria na região desde o final do ano passado.

O procedimento foi realizado e conduzido pelo médico holandês Niek van Dijk, referência na área do assunto. A informação foi divulgada pelo Flamengo e foi afirmado que a operação aconteceu conforme planejado.

Saúl ja estava se consultado com outros médicos para saber se faria uma cirurgia ou algum tratamento conservador, mas optou por operar. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, esteve em contato com os outros médicos para a troca de informações sobre o caso do atelta.

O meia vai ficar na Espanha para dar continuidade ao processo de recuperação e só voltará ao Rio de Janeiro, quando tiver a liberação de Van Dijk. O prazo de recuperação da cirurgia é de dois a três meses, dependendo da evolução do atleta.

Devido ao prazo de recuperação, Saúl vai perder as decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians; Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (Argentina) e o Campeonato Carioca, voltando com o Brasileirão em andamento.

Leia a nota do Flamengo:

"O meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Niek van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências.

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação, até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia."