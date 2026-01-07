Vasco encaminha contratação do zagueiro Alan Saldivia

O Vasco está muito perto de fechar acordo com o zagueiro Alan Saldivia. A diretoria vascaína se entendeu com o Colo-Colo e deve adquirir 50% dos direitos econômicos do uruguaio de 23 anos.

O clube carioca apresentou uma oferta de empréstimo com uma cláusula de compra, mas ouviu uma contraproposta da equipe chilena. Após uma rodada de negociações, o Vasco acertou a divisão dos direitos de Saldivia. O clube terá a opção também de comprar mais uma parte dos direitos do atleta.

Diniz sempre foi o principal entusiasta da chegada do uruguaio. A pedido do treinador, a diretoria vascaína vem monitorando a situação de Saldivia no Colo-Colo desde agosto do ano passado. E, no início da última semana, retomou as negociações com o clube chileno.

Natural de Rivera, no Uruguai, Saldivia é cria das categorias de base do Defensor Sporting. Chegou ao Colo-Colo em 2022 e acumula 94 partidas nas últimas três temporadas no futebol chileno.