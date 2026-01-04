Admirado por Diniz, Alan Saldivia é alvo do Vasco para 2026
Clube carioca tenta reforçar setor que passará por reformulação
O Vasco está no mercado tentando reforçar sua defesa. O nome da vez é Alan Saldivia, zagueiro de 23 anos que atua no Colo Colo, do Chile.
O principal entusiasta da contratação do jogador é o técnico Fernando Diniz. A diretoria vascaína vem monitorando o atleta desde agosto do ano passado.
No início dessa semana, as conversas para tentar fechar o acordo com o clube chileno foram retomadas. A ideia é um empréstimo com cláusula de obrigação de compra.
Diniz elogiou o zagueiro uruguaio publicamente numa entrevista coletiva em julho, quando perguntado sobre o jogador cuja contratação vinha sendo especulada na ocasião.
Fernando Diniz enfrentou o Colo Colo de Alan Saldivia na Libertadores de 2024, quando o treinador estava no comando do Fluminense.
A principal característica de Saldivia que salta os olhos de Diniz é a qualidade na saída de bola. O zagueiro destro tem facilidade em encontrar passes que quebram as linhas e tem o costume de conduzir a bola quando tem espaço, dois atributos valorizados no esquema de jogo do treinador. No atual elenco do Vasco, Robert Renan tem estilo parecido.
O Vasco entende que o novo defensor seria ótimo para compor elenco da atual temporada. A defesa precisará ser reformada já que alguns nomes estão de saída.
Diniz tem à disposição no setor apenas Lucas Freitas, Robert Renan e Carlos Cuesta, além dos zagueiros oriundos da base Lyncon, Renan e Wallace Falcão.