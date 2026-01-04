Botafogo acerta contratação do zagueiro Ythallo, do Toronto FC

O jogador, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa - Foto: Reprodução / Redes sociais

O jogador, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa - Foto: Reprodução / Redes sociais

O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ythallo, do Toronto FC (CAN). O defensor de 21 anos, que foi revelado pelo São Paulo, assinou contrato até 2027. Segundo informações do site 'ge', ele chega ao clube carioca sem custos.

Nas últimas temporadas, ele atuou pelo time B do clube canadense e disputou a MLS Next Pro, uma liga secundária da MLS, principal torneio de futebol nos Estados Unidos. Ao todo, fez um gol e deu uma assistência em 50 jogos.

Ythallo havia sido aprovado pelo técnico Davide Ancelotti, que deixou o Alvinegro em dezembro. Mesmo assim, a diretoria optou por seguir com o negócio.

O jogador, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa. Além dele, o Botafogo já fechou com dois reforços: o zagueiro Riquelme, ex-Sport, e o atacante uruguaio Lucas Villalba, ex-Nacional (URU).